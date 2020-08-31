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Умер водитель грузовика, который сбил лошадь на курской трассе

Авария, напомним, произошла ранним утром 26 августа вблизи деревни Верхнее Жданово Железногорского района

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Умер водитель грузовика, который сбил лошадь на курской трассе. Авария, напомним, произошла ранним утром 26 августа вблизи деревни Верхнее Жданово Железногорского района, на 15-м километре трассы Фатеж — Дмитриев. После столкновения с животным фура съехала в кювет и опрокинула ь, водитель получил травмы, его госпитализировали. Через несколько дней он скончался.
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