Умер водитель грузовика, который сбил лошадь на курской трассе
Авария, напомним, произошла ранним утром 26 августа вблизи деревни Верхнее Жданово Железногорского района
сбил лошадь на курской трассе. Авария, напомним, произошла ранним утром 26 августа вблизи деревни Верхнее Жданово Железногорского района, на 15-м километре трассы Фатеж — Дмитриев. После столкновения с животным фура съехала в кювет и опрокинула ь, водитель получил травмы, его госпитализировали. Через несколько дней он скончался.Умер водитель грузовика, который