  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

23,5 тысячи курских учеников начальных классов получат бесплатное горячее питание

Обед будет состоять из одного горячего блюда и одного горячего напитка
23,5 тысячи курских учеников начальных классов получат бесплатное горячее питание

Читайте также

23,5 тысячи курских учеников 1-4 классов с 1-го сентября начнут получать бесплатное горячее питание. Организацию школьного питания обсудили на совещании у губернатора. Мэр Курска Виктор Карамышев отметил, что соглашение на получение федеральных средств уже заключено.

Бесплатным обедом, состоящим из одного горячего блюда и одного горячего напитка, вне зависимости от времени посещения столовой, будут одинаково обеспечены все учащиеся начальных классов. Единое унифицированное меню для городских школ сейчас согласовывает региональное управление Роспотребнадзора. 

Учитывая рекомендации санитарного ведомства о проведении уроков, перемен и приема пищи в разное время, в одних классах горячее питание будет организовано в 9 - 10 часов утра – это можно назвать завтраком. Ученики других классов будут посещать столовую в обеденное время - в полдень. Детей, которые учатся во вторую смену начальной школы, будут кормить с двух до трех часов.

Школьники из семей льготных категорий будут по-прежнему обеспечены бесплатным обедом на сумму 75 рублей. Меню для всех школ одинаковое, его опубликуют на сайтах учебных заведений. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курское МЧС распространило штормовое предупреждение

В карьере под Курском обнаружили тело подростка

25 новых случаев коронавируса подтверждено в Курской области за сутки

В ДТП под Курском погибли люди. Среди них ребенок

Жена курского губернатора вошла в десятку богатейших жён глав регионов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске