23,5 тысячи курских учеников начальных классов получат бесплатное горячее питание
Обед будет состоять из одного горячего блюда и одного горячего напитка
Бесплатным обедом, состоящим из одного горячего блюда и одного горячего напитка, вне зависимости от времени посещения столовой, будут одинаково обеспечены все учащиеся начальных классов. Единое унифицированное меню для городских школ сейчас согласовывает региональное управление Роспотребнадзора.
Учитывая рекомендации санитарного ведомства о проведении уроков, перемен и приема пищи в разное время, в одних классах горячее питание будет организовано в 9 - 10 часов утра – это можно назвать завтраком. Ученики других классов будут посещать столовую в обеденное время - в полдень. Детей, которые учатся во вторую смену начальной школы, будут кормить с двух до трех часов.
Школьники из семей льготных категорий будут по-прежнему обеспечены бесплатным обедом на сумму 75 рублей. Меню для всех школ одинаковое, его опубликуют на сайтах учебных заведений.