23,5 тысячи курских учеников начальных классов получат бесплатное горячее питание

Обед будет состоять из одного горячего блюда и одного горячего напитка

23,5 тысячи курских учеников 1-4 классов с 1-го сентября начнут получать бесплатное горячее питание. Организацию школьного питания обсудили на совещании у губернатора. Мэр Курска Виктор Карамышев отметил, что соглашение на получение федеральных средств уже заключено.Бесплатным обедом, состоящим из одного горячего блюда и одного горячего напитка, вне зависимости от времени посещения столовой, будут одинаково обеспечены все учащиеся начальных классов. Единое унифицированное меню для городских школ сейчас согласовывает региональное управление Роспотребнадзора.Учитывая рекомендации санитарного ведомства о проведении уроков, перемен и приема пищи в разное время, в одних классах горячее питание будет организовано в 9 - 10 часов утра – это можно назвать завтраком. Ученики других классов будут посещать столовую в обеденное время - в полдень. Детей, которые учатся во вторую смену начальной школы, будут кормить с двух до трех часов.Школьники из семей льготных категорий будут по-прежнему обеспечены бесплатным обедом на сумму 75 рублей. Меню для всех школ одинаковое, его опубликуют на сайтах учебных заведений.