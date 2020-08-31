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Очередной курянин "подарил" лжебанкирам крупную сумму

Он испугался за сохранность своих сбережений и выполнил все требования преступников
Очередной курянин "подарил" лжебанкирам крупную сумму

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Житель Курска лишился сбережений после телефонного разговора с лжебанкирами. Мужчина находился на рабочем месте, когда ему на мобильный телефон поступил звонок от незнакомца. Мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что посторонние лица пытаются списать денежные средства клиента. Назвав номер своей банковской карты и пароль из смс-сообщения, курянин предоставил аферистам доступ к своему личному кабинету. В результате с его карты списали 73 тысячи рублей.

В полиции горожанин признался, что испугался за сохранность своих сбережений и выполнил все требования преступников. 

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут правоохранители.
 

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