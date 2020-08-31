  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Детском парке Курска покажут «Великое кино Великой страны»

Так называется международный проект в рамках  которого куряне смогут посмотреть киноленту Сергея Бондарчука «Судьба человека»

Читайте также

В среду, 2 сентября в в центре Курска, под открытым небом в рамках международного проекта «Великое кино Великой страны» состоится показ фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека» 1959 года, категория  12+. Перед фильмом запланированы концерт и показ 20-минутной документальной ленты российского журналиста, актёра и телеведущего Сергея Майорова «Простые главные слова», категория 12+.

Вокалисты Курской государственной филармонии Виктор Бурцев и Лилия Разинькова подарят зрителем несколько музыкальных композиций на военную тематику. В документальном фильме прозвучат стихотворения поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении популярных артистов.

Мероприятие пройдет в Детском парке по адресу ул. Перекальского, 1А. Начало в 7 вечера, вход свободный. Организаторы просят курян соблюдать санитарные меры.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Во время профилактической операции «Мак – 2020» полицейские изъяли около 19 килограммов наркотиков

Обнародована полная программа празднования Дня города в Курске

Почти тысячу учебных заведений Курской области будет охранять Росгвардия

В Курске стартуют сельскохозяйственные ярмарки

В курский роддом поступило 4 аппарата ИВЛ

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске