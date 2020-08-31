В Детском парке Курска покажут «Великое кино Великой страны»

Так называется международный проект в рамках которого куряне смогут посмотреть киноленту Сергея Бондарчука «Судьба человека»

В среду, 2 сентября в в центре Курска, под открытым небом в рамках международного проекта «Великое кино Великой страны» состоится показ фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека» 1959 года, категория 12+. Перед фильмом запланированы концерт и показ 20-минутной документальной ленты российского журналиста, актёра и телеведущего Сергея Майорова «Простые главные слова», категория 12+.Вокалисты Курской государственной филармонии Виктор Бурцев и Лилия Разинькова подарят зрителем несколько музыкальных композиций на военную тематику. В документальном фильме прозвучат стихотворения поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении популярных артистов.Мероприятие пройдет в Детском парке по адресу ул. Перекальского, 1А. Начало в 7 вечера, вход свободный. Организаторы просят курян соблюдать санитарные меры.