В Детском парке Курска покажут «Великое кино Великой страны»
Так называется международный проект в рамках которого куряне смогут посмотреть киноленту Сергея Бондарчука «Судьба человека»
Вокалисты Курской государственной филармонии Виктор Бурцев и Лилия Разинькова подарят зрителем несколько музыкальных композиций на военную тематику. В документальном фильме прозвучат стихотворения поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении популярных артистов.
Мероприятие пройдет в Детском парке по адресу ул. Перекальского, 1А. Начало в 7 вечера, вход свободный. Организаторы просят курян соблюдать санитарные меры.