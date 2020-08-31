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Лента новостей / В регионе

В Курске стартуют сельскохозяйственные ярмарки

Первая пройдет уже на этой неделе - 5 сентября
В Курске стартуют сельскохозяйственные ярмарки

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В Курске стартуют сельскохозяйственные ярмарки «Осень - 2020». Первая такая ярмарка пройдёт в субботу, 5 сентября. 

Традиционно торговля развернётся на шести городских площадках: на улицах Станционная, Комарова, Литовская, Бойцов 9-й дивизии, а также на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина». 

В планах реализовать 100 тонн картофеля, 6 тонн капусты, по  7 тонн моркови и свёклы и 10 тонн лука. Еще 10 тонн мяса: свинина, говядина и баранина. Также фермеры привезут 100 тонн зерна. 

Однако объёмы продукции ещё будут корректироваться совместно с региональным комитетом АПК. Просчитают также и рекомендованные цены, отмечают в комитете промышленности, торговли и предпринимательства. За каждой площадкой закрепят ветеринарных специалистов, которые проконтролируют безопасность мясных товаров и проконсультируют горожан по всем вопросам.

Кстати, мониторинг показывает, что в дни проведения ярмарок сезонные товары в супермаркетах становятся дешевле. 

Запасы продуктов куряне смогут пополнить еще 26 сентября и 24 октября.
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