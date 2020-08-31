В Курске стартуют сельскохозяйственные ярмарки
Первая пройдет уже на этой неделе - 5 сентября
Традиционно торговля развернётся на шести городских площадках: на улицах Станционная, Комарова, Литовская, Бойцов 9-й дивизии, а также на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».
В планах реализовать 100 тонн картофеля, 6 тонн капусты, по 7 тонн моркови и свёклы и 10 тонн лука. Еще 10 тонн мяса: свинина, говядина и баранина. Также фермеры привезут 100 тонн зерна.
Однако объёмы продукции ещё будут корректироваться совместно с региональным комитетом АПК. Просчитают также и рекомендованные цены, отмечают в комитете промышленности, торговли и предпринимательства. За каждой площадкой закрепят ветеринарных специалистов, которые проконтролируют безопасность мясных товаров и проконсультируют горожан по всем вопросам.
Кстати, мониторинг показывает, что в дни проведения ярмарок сезонные товары в супермаркетах становятся дешевле.
Запасы продуктов куряне смогут пополнить еще 26 сентября и 24 октября.