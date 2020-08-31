Группы "ВИА ГРА" и "Челси", экстремальное шоу, турнир по историческому фехтованию, фестиваль аэростатов и целый грузовик фруктов

Обнародована полная программа празднования Дня города в Курске. Сегодня этой теме была посвящена пресс-конференция в молодёжном амфитеатре в парке Боева дача.В этом году День города пройдет в два этапа: 5 и 6 сентября. Это сделано специально, чтобы избежать скученности, отметил мэр города Виктор Карамышев и попросил курян в течение этих двух дней, соблюдать требования Роспотребнадзора.Итак, 5 сентября будут работать полтора десятка площадок, 6-го – курян ждут на 40 различных локациях.Музыкальные площадки будут работать вечером в субботу во всех округах города - в парке КЗТЗ (ул. Сумская, 6), перед центрами досуга «Сказка» (пр-т Дружбы, 18), «Мир» (ул. Станционная, 14 А), «Лира» (ул. Менделеева, 59), «Родина» (ул. Менделеева, 31), около школы № 60 (пр-т победы, 16) и на улице Союзной, 26.5-6 сентября пройдет масштабный фестиваль уличной еды. Мероприятие будет организовано в рамках празднования 75-летия атомной промышленности России. С 10 утра будут работать сразу несколько фестивальных зон: фуд-корт, кинотеатр под открытым небом, ремесленная мастерская, фотозоны, мастер-классы по обучению стартап-проектам малого бизнеса в сфере уличной гастрономии, зоны активного отдыха и много других сюрпризов.В воскресенье, 6 сентября в 10.30 на Театральной площади курян и гостей города ждет флешмоб молодоженов - каждая пара получит именное приглашение на празднование 1000-летия Курска.В 13.00 на Красной площади стартует традиционная открытая книжная ярмарка "Курск читающий", будет дан старт «Бегущая книга». В 11.00 на улице Ленина стартует фестиваль «Курское яблоко». Курян и гостей города ждут конкурсы на исполнение частушек, танцы, творческие площадки. Любой желающий сможет принять участие в создании арт-объектов из яблок. Для этого на площадь привезут целый грузовик фруктов.Также на День города состоится второй открытый турнир по историческому фехтованию на кубок Главы города «Клинок Черноземья 2020». В турнире примут участие бойцы из Москвы, Белгорода, Старого Оскола, Ливен, Кандопоги, Курчатов, Красногорска и, конечно, Курска. Турнир посетит пятикратный чемпион мира по историческим боям. Главный судья соревнований – Олег Лукьянов – президент общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации исторического средневекового боя России.Одним из самых зрелищных и необычных событий в праздновании Дня города станет второй фестиваль аэростатов. 6 сентября в 16.30 в небо над Красной площадью взлетят десять шаров из разных регионов страны, в том числе предусмотрено выступление аэростатов-гигантов. Как отмечают организаторы, взлет аэростатов может быть отменен в случае нелетных погодных условий.В полдень курян и гостей города ждут на открытии «Курского детинца». Здесь будут развернуты семь локаций, где зазвучит камерная музыка, выступит церковный хор, можно будет посмотреть фильм про «Курский детинец» и познакомиться с проектами «Курск – 2032». Для всех желающих будут организованы бесплатные экскурсии по детинцу. В течение всего дня любой желающий сможет воспользоваться очками виртуальной реальности, чтобы увидеть, как преобразится детинец в ближайшее время.Впервые в этом году в Курске будут работать две вечерние площадки - в 19.30 на территории детинца Леонид Винцкевич презентует для курян 25-й международный фестиваль «Джазовая провинция».На Театральной площади в 17.30 на сцену выйдут курские творческие коллективы и кавер-группы, а в 20.00 курян ждут группы "ВИА ГРА" и "Челси". Вечернее шоу будет сопровождаться экстремальным шоу, файер-шоу, а также уникальное 3D меппинг -шоу, которое будет проецироваться на здание Драмтеатра.Завершится праздник красочным фейерверком в 10 вечера.