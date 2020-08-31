Во время профилактической операции «Мак – 2020» полицейские изъяли около 19 килограммов наркотиков
Например, один селянин хранил в своем сарае почти 7 килограммов маковой соломы
Возбуждено 46 уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, составлено 50 административных протоколов. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 9 килограммов наркотиков, большая часть которых – растительного происхождения. Всего же за два этапа проведения операции, изъято около 19 килограммов наркотических средств растительного происхождения.
Так, житель Рыльского района хранил почти 7 килограммов маковой соломы. Наркотики полицейские обнаружили у него в сарае. Теперь селянину предстоит отвечать за содеянное перед правосудием.
В результате активного взаимодействия полицейских с органами местного самоуправления обнаружены и уничтожены 60 очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Общая площадь посевов составила почти 13 тысяч квадратных метров.
Наркотики уничтожат установленном законом порядке.