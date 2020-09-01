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В Курском археологическом музее открылась ретро-выставка «Школьный портфель»

Экскурсии по экспозиции проводятся для индивидуальных посетителей и групп до 5 человек

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В Курском археологическом музее открылась ретро-выставка «Школьный портфель». Юные куряне смогут увидеть, что такое промокашка, счеты, кассы цифр и букв, чернильница. А их родители, бабушки и дедушки - вспомнить школьные годы. 

Отмечается, что экскурсии по экспозиции проводятся для индивидуальных посетителей и групп до 5 человек. Бронировать время посещения музея лучше заранее. Посетителей пустят в музей только в защитной маске, а во время посещения экспозиции, на экскурсии попросят соблюдать социальную дистанцию - 1,5-2 метра (за исключением членов одной семьи). 

Школьная ретро-выставка будет работать в археологическом музее до 30 сентября. 
 
Телефон для справок: +7 (4712) 54-91-95. Музей открыт ежедневно, с 9:30 до 17 часов, без перерыва и выходных. 
Адрес: Курск, ул. Пионеров, 6.
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