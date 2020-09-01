Экскурсии по экспозиции проводятся для индивидуальных посетителей и групп до 5 человек

В Курском археологическом музее открылась ретро-выставка «Школьный портфель». Юные куряне смогут увидеть, что такое промокашка, счеты, кассы цифр и букв, чернильница. А их родители, бабушки и дедушки - вспомнить школьные годы.





Отмечается, что экскурсии по экспозиции проводятся для индивидуальных посетителей и групп до 5 человек. Бронировать время посещения музея лучше заранее. Посетителей пустят в музей только в защитной маске, а во время посещения экспозиции, на экскурсии попросят соблюдать социальную дистанцию - 1,5-2 метра (за исключением членов одной семьи).





Школьная ретро-выставка будет работать в археологическом музее до 30 сентября.

Телефон для справок: +7 (4712) 54-91-95. Музей открыт ежедневно, с 9:30 до 17 часов, без перерыва и выходных.

Адрес: Курск, ул. Пионеров, 6.