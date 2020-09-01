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Лента новостей / В регионе

В Курской области за 7 месяцев возбуждено 17 уголовных дел из-за поддельных водительских прав

По этой статье можно отправиться за решетку на срок до 1 года

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В Курской области за минувшие 7 месяцев возбуждено 17 уголовных дел по фактам использования заведомо подложных водительских удостоверений, рассказали в региональном УМВД. По этой статье можно отправиться за решетку на срок до 1 года.

Например, железногорский пенсионер приговорен к 3 месяцам ограничения свободы. Мужчина попал в поле зрения сотрудников ГИБДД осенью прошлого года, когда пересек сплошную линию разметки. Полицейским он предъявил поддельное водительское удостоверение, которое, кроме того, содержало данные другого человека.

В биографии этого нарушителя имеются и другие нарушения. Три года назад он попался на пьяной езде. После этого получать водительское удостоверение заново пенсионер не посчитал нужным, так как не хотел сдавать экзамен на знание ПДД.
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