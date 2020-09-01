На проект новой дорожную развязки из микрорайона Северный Курска потратят два года и 93 миллиона
Строительство развязки намечено на 2023 год
Возможно эта развязка станет двухуровневой. Строители хотят соблюсти интересы и пешеходов, и автомобилистов. Строительство транспортной развязки позволит избавиться от светофорного регулирования на этом участке, сделает беспрепятственный проезд в сторону центра города с проспекта Дериглазова и в обратном направлении, а так же в сторону выезда из города, где в прошлом году реконструировали участок федеральной трассы. Как отмечается, одно из требований, предъявляемых к сооружению - оно должно выглядеть эстетично и не портить вид на Триумфальную арку.
Строительство развязки намечено на 2023 год.