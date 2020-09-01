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На проект новой дорожную развязки из микрорайона Северный Курска потратят два года и 93 миллиона

 Строительство развязки намечено на 2023 год
На проект новой дорожную развязки из микрорайона Северный Курска потратят два года и 93 миллиона

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Курские власти решили разгрузить движение на въезд и выезд из микрорайона Северный. Начали проектировать новую дорожную развязку. Она свяжет проспект Дериглазова с проспектом Победы. На проект потратят 93 миллиона рублей и два года. 

Возможно эта развязка станет двухуровневой. Строители хотят соблюсти интересы и пешеходов, и автомобилистов. Строительство транспортной развязки позволит избавиться от светофорного регулирования на этом участке, сделает беспрепятственный проезд в сторону центра города с проспекта Дериглазова и в обратном направлении, а так же в сторону выезда из города, где в прошлом году реконструировали участок федеральной трассы. Как отмечается, одно из требований, предъявляемых к сооружению - оно должно выглядеть эстетично и не портить вид на Триумфальную арку.

Строительство развязки намечено на 2023 год.


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