На проект новой дорожную развязки из микрорайона Северный Курска потратят два года и 93 миллиона

Строительство развязки намечено на 2023 год

Курские власти решили разгрузить движение на въезд и выезд из микрорайона Северный. Начали проектировать новую дорожную развязку. Она свяжет проспект Дериглазова с проспектом Победы. На проект потратят 93 миллиона рублей и два года.Возможно эта развязка станет двухуровневой. Строители хотят соблюсти интересы и пешеходов, и автомобилистов. Строительство транспортной развязки позволит избавиться от светофорного регулирования на этом участке, сделает беспрепятственный проезд в сторону центра города с проспекта Дериглазова и в обратном направлении, а так же в сторону выезда из города, где в прошлом году реконструировали участок федеральной трассы. Как отмечается, одно из требований, предъявляемых к сооружению - оно должно выглядеть эстетично и не портить вид на Триумфальную арку.Строительство развязки намечено на 2023 год.