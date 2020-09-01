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Мор рыбы в Фатежском районе Курской области произошел по вине местного завода

ООО «Экорт» обяжут возместить ущерб за загрязнение земель и водоема
Мор рыбы в Фатежском районе Курской области произошел по вине местного завода

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Мор рыбы в Фатежском районе Курской области произошел по вине местного завода - ООО «Экорт». К такому заключению пришли специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, которые совместно с прокуратурой провели внеплановую проверку предприятия. На завод, который занимается завода по переработкой отходов животноводства в костную муку, пожаловались жители села Сухочево. 

По итогам проверки эксперты выявили нарушения в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства, использования и охраны недр, земельных ресурсов и использования водных объектов. 

За нарушения юридическое лицо и должностные лица предприятия привлекут к административной ответственности. Кроме этого «Экорт» обяжут возместить ущерб за загрязнение земель и водного объекта.
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