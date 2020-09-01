Мор рыбы в Фатежском районе Курской области произошел по вине местного завода
ООО «Экорт» обяжут возместить ущерб за загрязнение земель и водоема
По итогам проверки эксперты выявили нарушения в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства, использования и охраны недр, земельных ресурсов и использования водных объектов.
За нарушения юридическое лицо и должностные лица предприятия привлекут к административной ответственности. Кроме этого «Экорт» обяжут возместить ущерб за загрязнение земель и водного объекта.