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Благотворительный концерт в Курске собрал почти 140 тысяч рублей

Все средства направят на поддержку семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию
Благотворительный концерт в Курске собрал почти 140 тысяч рублей

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Областной марафон «Мир детства» работает уже больше 10 лет. За это время порядка тысячи семей получили необходимую помощь. Однако и сегодня остаётся немало юных курян, которые остро нуждаются в лекарствах, продуктах, а некоторые даже в доме. В этом году более 100 организаций приняли участие в оказании помощи малоимущим семьям, сообщает телеканал «ТАКТ».

Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области: «За всё существование этого фонда было собрано порядка 300 млн рублей и более 11 тысяч семей уже получили помощь от нашего фонда. В этом году уже почти 100 семей получили эту помощь. Недавно мы купили дом небольшой. Семья осталась без отца. Мама работает, трое детей. Тот дом, в котором они жили, был непригоден для жилья».

Татьяна Банникова, председатель Ассоциации многодетных и приёмных семей Курской области: «Ассоциация активно участвует, привлекает всё больше инвесторов для того, чтобы нам помогали, шли сборы. Очень-очень много, можно перечислять десятки семей многодетных, кому помогли и после пожаров, и детей устроить в вузы, и одеть, и собрать в школу».

В минувшую субботу в одном из торговых центров города состоялся благотворительный концерт в поддержку марафона. Для курян выступили участники творческого коллектива Академии популярной музыки Игоря Крутого. В мероприятии приняли участие и курские законотворцы.

Роман Чекед, депутат Курской областной Думы: «Это нужно не только детям, которые нуждаются, не только семьям, которые попали в сложную, трудную ситуацию. Это нужно нам всем. Потому что добро, любовь, сострадание, участие – обогащает».

На заседаниях оргкомитета марафона рассматривают все обращения нуждающихся. Все средства, собранные во время концерта, а это почти 140 тысяч рублей, будут направлены на поддержку семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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