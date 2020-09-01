Женщина поняла, что общается с мошенниками, но было уже поздно - на нее оформили кредит

Установка антивирусной программы на телефон обошлась курской пенсионерке почти в 2 миллиона рублей. 59-летняя жительница Курска стала очередной жертвой лжебанкиров.Однажды вечером на мобильный телефон курянки позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что посторонние пытаются перевести со счета женщины деньги. Аферист предложил обезопасить сбережения, установив виртуальную антивирусную программу в телефоне.Пенсионерка призналась, что не владеет современными компьютерными технологиями. Мошенник по телефону давал подробные рекомендации, следуя которым горожанка скачала приложение. Во время разговора аферист выманил информацию об имеющихся банковских картах. Курянка являлась клиентом двух финансовых организаций. Озвучив по телефону секретную информацию об одной банковской карте, она предоставила доступ к личному кабинету. Разговор длился достаточно долго и собеседник пытался выведать информацию о второй карте. Тогда женщина осознала, что так действуют только мошенники.Позвонив на телефон «горячей линии» банка, пенсионерка узнала, что с ее карты списаны 220 тысяч рублей, а на ее имя оформлен миллионный кредит. Общая сумма ущерба составила почти 2 миллиона рублей.Курянка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, оперативники установили, что звонок осуществлялся из другого региона. Ведется следствие.