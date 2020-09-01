  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С начала года в курских водоемах утонули 6 детей

Сейчас проходит согласование проект изменения в Правила охраны жизни людей на водных объектах Курской области, который предполагает введение запрета на купание в необорудованных местах и пребывания детей до 14 лет на водоемах и их береговых полосах без взрослых
С начала года в курских водоемах утонули 6 детей

Читайте также

С начала года в курских водоемах утонули шесть детей. Всего вода унесла жизни сорока курян. Удалось спасти с начала года пятерых человек, в купальном сезоне - четырех, из них двое детей. Такие данные привели в региональном МЧС, где подвели итоги купального сезона. 

В этом году по ряду причин официальное открытие купального сезона состоялось позже обычного - 15 июня. Всего в Курской области было открыто 52 организованных места массового отдыха на воде, как и в прошлом году. В детских оздоровительных лагерях пляжи не создавались.

Спасатели регулярно инспектировали местные водоемы. В ходе профилактических рейдов минувшим летом с водоемов удалили более 400 человек, из них 73 подростка находились у воды без сопровождения взрослых. Всего проведены более 300 рейдов и патрулирований. В этом году впервые стали практиковаться совместные рейды с Советом отцом при Уполномоченном по правам ребенка Курской области, а также сотрудниками полиции. Инспекторы ГИМС составили 88 протоколов по делам об административных правонарушениях, из них 10 штрафов на сумму более 13 тысяч рублей.

Как отмечают в МЧС, большинство трагедий происходили на необорудованных пляжах, где не организовано дежурство спасателей. Зачастую, находясь у водоема, люди распивают спиртные напитки, и это еще одна причина происшествий.

Сейчас в федеральных органах исполнительной власти проходит согласование проект изменения в Правила охраны жизни людей на водных объектах Курской области. Он предполагает введение запрета на купание в необорудованных местах и пребывания детей до 14 лет на водоемах и их береговых полосах без взрослых. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют до 33ºС жары

11-я школа Курска открылась сегодня для 105 детей

Житель Курской области присвоил полумиллионную выплату, положенную дочери

В Курске ремонтируют 22 дороги, ведущие к детским образовательным и досуговым учреждениям

Курская прокуратура оштрафовала должностное лицо организации за длительные отключения холодной воды

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске