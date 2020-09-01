С начала года в курских водоемах утонули 6 детей

Сейчас проходит согласование проект изменения в Правила охраны жизни людей на водных объектах Курской области, который предполагает введение запрета на купание в необорудованных местах и пребывания детей до 14 лет на водоемах и их береговых полосах без взрослых

С начала года в курских водоемах утонули шесть детей. Всего вода унесла жизни сорока курян. Удалось спасти с начала года пятерых человек, в купальном сезоне - четырех, из них двое детей. Такие данные привели в региональном МЧС, где подвели итоги купального сезона.В этом году по ряду причин официальное открытие купального сезона состоялось позже обычного - 15 июня. Всего в Курской области было открыто 52 организованных места массового отдыха на воде, как и в прошлом году. В детских оздоровительных лагерях пляжи не создавались.Спасатели регулярно инспектировали местные водоемы. В ходе профилактических рейдов минувшим летом с водоемов удалили более 400 человек, из них 73 подростка находились у воды без сопровождения взрослых. Всего проведены более 300 рейдов и патрулирований. В этом году впервые стали практиковаться совместные рейды с Советом отцом при Уполномоченном по правам ребенка Курской области, а также сотрудниками полиции. Инспекторы ГИМС составили 88 протоколов по делам об административных правонарушениях, из них 10 штрафов на сумму более 13 тысяч рублей.Как отмечают в МЧС, большинство трагедий происходили на необорудованных пляжах, где не организовано дежурство спасателей. Зачастую, находясь у водоема, люди распивают спиртные напитки, и это еще одна причина происшествий.Сейчас в федеральных органах исполнительной власти проходит согласование проект изменения в Правила охраны жизни людей на водных объектах Курской области. Он предполагает введение запрета на купание в необорудованных местах и пребывания детей до 14 лет на водоемах и их береговых полосах без взрослых.