В Курске ремонтируют 22 дороги, ведущие к детским образовательным и досуговым учреждениям

Вблизи школ установили предупреждающие знаки и нанесли разметку на пешеходных переходах

В Курске приводят в порядок 22 дороги, ведущие к детским образовательным и досуговым учреждениям. Их общая протяженность - 28 километров. На многих участках дорожные работы вышли на финишную прямую. Вблизи школ установили предупреждающие знаки и нанесли разметку на пешеходных переходах, сообщает региональный комитет транспорта и автомобильных дорог.Большая часть этих объектов находится в Сеймском округе и микрорайоне КЗТЗ. Сейчас работы идут на улицах Народная, Краснополянская, Дружбы, Резиновая, Дейнеки, Заводская, Комарова, Конорева, Пигорева, Ольшанского, Малышева, Моковская, Белгородская и 3-я Песковская.Продолжается и ремонт дорог в рамках нацпроекта «БКАД» в Северо-западном микрорайоне – на улицах Кавказская, Пучковка, Бурцевка, Веспремская, Орловская, Полевая, К. Воробьева и на проезде Сергеева.