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Житель Курской области присвоил полумиллионную выплату, положенную дочери

На эти деньги селянин купил квартиру своей матери. Ему грозит уголовное дело
Житель Курской области присвоил полумиллионную выплату, положенную дочери

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Прокурор Курского района добивается возбуждения уголовного дела в связи с присвоением единовременной выплаты, предназначенной ребенку в связи со смертью матери.

Жительница Курского района погибла в результате несчастного случая на производстве, ее несовершеннолетняя дочь должна была получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги были вверены отцу девочки, как законному представителю - их перечислили на банковский счет. Понимая, что денежные средства принадлежат дочери, мужчина перевел их на свой личный счет, а затем потратил на покупку квартиры для своей матери.

Материалы проверки прокурор направил в Следственный комитет.

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