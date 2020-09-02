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В Курской области дети получили право собственности на часть своего дома только через суд

Дом семья строила за счет средств маткапитала и все члены семьи должны были получить по доле в праве собственности. Но получил только отец

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Прокуратура Курского района провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних детей при распоряжении средствами семейного капитала.

Жительница Курского района получила маткапитал и потратила его на строительство дома. Помимо прочих документов женщина представила нотариальное обязательство супруга оформить построенный жилой дом в общую собственность всех членов семьи, в том числе двух несовершеннолетних детей.

Однако, как показала проверка, право собственности на жилье в государственном реестре недвижимости зарегистрировано только за главой семьи. Несовершеннолетние дети свою долю в праве собственности на дом не получили.

Прокурор Курского района направил в суд исковое заявление о прекращении права собственности отца на жилое помещение и о признании права собственности на него в равных долях за всеми членами семьи, в том числе за несовершеннолетними детьми.
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