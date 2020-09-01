11-я школа Курска открылась сегодня для 105 детей

В этом году там провели капитальный ремонт

Школа №11 Курска открылась сегодня после продолжительного ремонта для 105 детей. Из них 22 - первоклашки. Всего школа рассчитана на 144 места. Сейчас объявлен дополнительный набор в эту школу.Здание 11-й школы было построено в 1936 году. В 2014-м учебное заведение временно закрыли на ремонт после частичного обрушения штукатурки, а детей перевели в ближайшие школы №3 и №12. Сегодня старшеклассники и учителя вернулись в родные стены.В этом году там выполнили большой объем работ: укрепили фундамент, заменили коммуникации, окна, кровлю, отремонтировали учебные классы. Благоустроили и прилегающую территорию, возвели спортивную площадку со специальным покрытием. Капитальный ремонт, который начали в декабре прошлого года, обошелся казне в 48 с лишним миллионов рублей.