В детском технопарке будут заниматься более 700 детей

В Курской области открылась новая площадка«Кванториума». В детском технопарке будут заниматься более 700 детей от 10 до 18 лет. Технопарк создали благодаря государственно-частному партнерству. Порядка 72,3 млн рублей выделено из федерального бюджета, 15 млн рублей инвестировала в проект компания «Металлоинвест» еще 10,8 млн рублей направлено из регионального бюджета.





Как отметила директор Областного центра развития творчества детей и юношества Марина Егорова, в «Кванториуме» пробуют то, что хотят современные дети, и на основе этого формируют знания, которые потом подкрепляют теоретически.





За 2 месяца обучения ребята смогут освоить 3D-моделирование, научатся управлять квадрокоптерами, составлять различные схемы, разрабатывать виртуальные приложения, создавать сайты и даже умных роботов.





Кроме учебного пространства, в технопарке есть функциональные зоны: шахматная гостиная, лекторий, зоны коворкинга и творческих экспериментов, а также интерактивный музей науки.