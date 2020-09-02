  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области открылась новая площадка«Кванториума»

В детском технопарке будут заниматься более 700 детей

Читайте также

В Курской области открылась новая площадка«Кванториума». В детском технопарке будут заниматься более 700 детей от 10 до 18 лет. Технопарк создали благодаря государственно-частному партнерству. Порядка 72,3 млн рублей выделено из федерального бюджета, 15 млн рублей инвестировала в проект компания «Металлоинвест» еще 10,8 млн рублей направлено из регионального бюджета.

Как отметила директор Областного центра развития творчества детей и юношества Марина Егорова, в «Кванториуме» пробуют то, что хотят современные дети, и на основе этого формируют знания, которые потом подкрепляют теоретически. 

За 2 месяца обучения ребята смогут освоить 3D-моделирование, научатся управлять квадрокоптерами, составлять различные схемы, разрабатывать виртуальные приложения, создавать сайты и даже умных роботов. 

Кроме учебного пространства, в технопарке есть функциональные зоны: шахматная гостиная, лекторий, зоны коворкинга и творческих экспериментов, а также интерактивный музей науки.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский Роспотребнадзор проведет «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа

В Курской области создадут централизованную службу скорой медицинской помощи

Реванш между Поветкиным и Уайтом пройдет в ноябре в Лондоне

Курянин нанял грузовое такси, чтобы вывезти украденные трубы

В Курске из троллейбуса выпал ребенок

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске