О том как обезопасить себя от аллергии при содержании собаки дома рассказал Владимир Голубев

Кинологи отмечают, что не существует собак которые абсолютно не вызывают аллергии у

кого бы то ни было

Специалисты из Российской кинологической федерации составили список собак, которыхможно заводить с минимальным риском возникновения аллергии.«Иногда из-за проблем со здоровьем приходится отказываться от своей мечты завестисобаку. Аллергия на собак представляет собой реакцию организма на шерсть илиопределенные протеины, содержащиеся в секретах различных желез, слюне и другихвыделениях животного. Таким людям я бы посоветовал присмотреться к породам, которыереже всего вызывают аллергию», - прокомментировал президент Российскойкинологической федерации Владимир Голубев.Кинологи отмечают, что не существует собак которые абсолютно не вызывают аллергии укого бы то ни было. Однако некоторые породы менее аллергенны нежели другие.Хорошей идеей будет сдать анализы на аллергию перед заведением питомца. Послепроведения исследований крови, результат может быть отнесен к одному из шести видоваллергии. А эта информация уже позволит сделать осознанный выбор в вопросе заведениясобаки.Будет ошибкой опираться только на собственное мнение, не учитывая медицинскиепоказания. Некоторые люди заводят собак с минимальным количеством шерсти, думая, чтоесли нет шерсти, то и аллергия не страшна. Впоследствии оказывается, что у них аллергия накожную секрецию животных.Для тех у кого есть склонность к аллергии наиболее подходящими будут следующиепороды собак:• шнауцеры (любых разновидностей по размеру);• жесткошерстные терьеры (вельш терьер, джек рассел терьер, жесткошерстныйфокстерьер, ирландский терьер, лейкленд терьер, норвич терьер, парсон рассел терьер, скотчтерьер, эрдель терьер);• жесткошерстные таксы (все разновидности по размеру);• немецкий дратхаар;• брюссельский гриффон.Главная черта, которая позволяет отнести собаку в этот список — наличие жесткой осевойшерсти. Она не осыпается в период линьки, а вычесывает триммингом. Хорошо, если еговозможно производить у профессиональных грумеров — таким образом можно уменьшитьколичество шерсти дома.Кинологи также советуют соблюдать ряд простых правил, которые снизят рисквозникновения аллергии:• После общения животным нужно мыть руки, а также избегать прикосновений к лицуи слизистым.• Частое купание и вычесывание поможет снизить количество шерсти дома.• Влажная уборка совместно со стерилизаторами воздуха уменьшит количествоаллергенов дома.• Питомца не стоит допускать на кровать и тем более в спальню.• От ковров дома придется отказаться — они скапливают в себе аллергены.Если аллергия все же дает о себе знать стоит проконсультироваться с лечащим врачом напредмет подходящих вам препаратов от аллергии.«Приобретение собаки - это ответственный шаг, после которого нельзя будет простовыставить питомца за дверь. Как только собака появляется в вашем доме, вы несетеответственность за её жизнь и здоровье, поэтому подходите к данному вопросуобдуманно, рассчитывая свои силы и возможности своего организма», - заключил