О том как обезопасить себя от аллергии при содержании собаки дома рассказал Владимир Голубев
Кинологи отмечают, что не существует собак которые абсолютно не вызывают аллергии у
кого бы то ни было
кого бы то ни было
можно заводить с минимальным риском возникновения аллергии.
«Иногда из-за проблем со здоровьем приходится отказываться от своей мечты завести
собаку. Аллергия на собак представляет собой реакцию организма на шерсть или
определенные протеины, содержащиеся в секретах различных желез, слюне и других
выделениях животного. Таким людям я бы посоветовал присмотреться к породам, которые
реже всего вызывают аллергию», - прокомментировал президент Российской
кинологической федерации Владимир Голубев.
Кинологи отмечают, что не существует собак которые абсолютно не вызывают аллергии у
кого бы то ни было. Однако некоторые породы менее аллергенны нежели другие.
Хорошей идеей будет сдать анализы на аллергию перед заведением питомца. После
проведения исследований крови, результат может быть отнесен к одному из шести видов
аллергии. А эта информация уже позволит сделать осознанный выбор в вопросе заведения
собаки.
Будет ошибкой опираться только на собственное мнение, не учитывая медицинские
показания. Некоторые люди заводят собак с минимальным количеством шерсти, думая, что
если нет шерсти, то и аллергия не страшна. Впоследствии оказывается, что у них аллергия на
кожную секрецию животных.
Для тех у кого есть склонность к аллергии наиболее подходящими будут следующие
породы собак:
• шнауцеры (любых разновидностей по размеру);
• жесткошерстные терьеры (вельш терьер, джек рассел терьер, жесткошерстный
фокстерьер, ирландский терьер, лейкленд терьер, норвич терьер, парсон рассел терьер, скотч
терьер, эрдель терьер);
• жесткошерстные таксы (все разновидности по размеру);
• немецкий дратхаар;
• брюссельский гриффон.
Главная черта, которая позволяет отнести собаку в этот список — наличие жесткой осевой
шерсти. Она не осыпается в период линьки, а вычесывает триммингом. Хорошо, если его
возможно производить у профессиональных грумеров — таким образом можно уменьшить
количество шерсти дома.
Кинологи также советуют соблюдать ряд простых правил, которые снизят риск
возникновения аллергии:
• После общения животным нужно мыть руки, а также избегать прикосновений к лицу
и слизистым.
• Частое купание и вычесывание поможет снизить количество шерсти дома.
• Влажная уборка совместно со стерилизаторами воздуха уменьшит количество
аллергенов дома.
• Питомца не стоит допускать на кровать и тем более в спальню.
• От ковров дома придется отказаться — они скапливают в себе аллергены.
Если аллергия все же дает о себе знать стоит проконсультироваться с лечащим врачом на
предмет подходящих вам препаратов от аллергии.
«Приобретение собаки - это ответственный шаг, после которого нельзя будет просто
выставить питомца за дверь. Как только собака появляется в вашем доме, вы несете
ответственность за её жизнь и здоровье, поэтому подходите к данному вопросу
обдуманно, рассчитывая свои силы и возможности своего организма», - заключил
глава РКФ Владимир Голубев.