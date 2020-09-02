В Курской области создадут централизованную службу скорой медицинской помощи

Это позволит упорядочить маршрутизацию и оперативно доставлять экстренных пациентов из районов в Курск

В Курской области до конца 2021 года создадут централизованную службу скорой медицинской помощи. Об этом сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в ходе совещания с главными врачами региона. Он отметил, что почти во всех регионах страны эта работа уже проведена.У нас к городской станции скорой помощи присоединили отделение Курского района, до конца года должны подключить отделение скорой Октябрьской ЦРБ.Специалисты отмечают, что централизация службы позволит улучшить качество оказания медицинской помощи в регионе: упорядочить маршрутизацию и оперативно доставлять экстренных пациентов из районов региона в больницы Курска."Пункт базирования скорой в поселке Беседино сохранен, там, как и прежде, работает две бригады. В случае их занятости на вызовы направим ближайшую карету скорой помощи", - пояснил главный врач городской станции Константин Хруслов.Единую диспетчерскую службу в Курской области создали в начале этого года, она действует на базе Курской станции скорой медпомощи. Уже сегодня диспетчеры в оперативном режиме контролируют работу районных отделений скорой помощи и при необходимости могут направить ближайшую бригаду из соседнего района.