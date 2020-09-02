  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский Роспотребнадзор проведет «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа

Получить консультацию можно будет с 7 сентября по 12 октября
Курский Роспотребнадзор проведет «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа

Читайте также

Управление Роспотребнадзора по Курской области проведет «горячую  линию» по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. 

Специалисты одела эпидемиологического надзора ответят на вопросы курян об эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ, расскажут о вакцинации против гриппа (где сделать прививку, как правильно сделать прививку, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими), расскажут о самих вакцинах: их составе, наличие вакцин в медицинских организациях и др. Также эксперты ответя на вопросы неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, использования медицинских масок и вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки и другие.

Получить консультацию можно будет с 7 сентября по 12 октября в рабочие дни с  9 утра до 5 вечера,  перерыв с 13 до 14 часов. 

 - в  Курске  -  (4712) 58-71-86,

-  в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах  -  (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах  -  (47140) 2-14-88;

- в Суджанском,  Большесолдатском,   Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах -  (47143) 2-16-38;

- в  Щигровском, Черемисиновском, Тимском,  Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах -  (47145) 4-39-65.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области создадут централизованную службу скорой медицинской помощи

Реванш между Поветкиным и Уайтом пройдет в ноябре в Лондоне

Курянин нанял грузовое такси, чтобы вывезти украденные трубы

В Курске из троллейбуса выпал ребенок

В Курске полиция задержала директора организации, благоустраивающей Театральную площадь

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске