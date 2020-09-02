Курский Роспотребнадзор проведет «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа

Получить консультацию можно будет с 7 сентября по 12 октября

Управление Роспотребнадзора по Курской области проведет «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.Специалисты одела эпидемиологического надзора ответят на вопросы курян об эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ, расскажут о вакцинации против гриппа (где сделать прививку, как правильно сделать прививку, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими), расскажут о самих вакцинах: их составе, наличие вакцин в медицинских организациях и др. Также эксперты ответя на вопросы неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, использования медицинских масок и вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки и другие.Получить консультацию можно будет с 7 сентября по 12 октября в рабочие дни с 9 утра до 5 вечера, перерыв с 13 до 14 часов.- в Курске - (4712) 58-71-86,- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах - (47148) 2-46-49;- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.