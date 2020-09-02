В Курске стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Купюра»

В Курской области полицейские изъяли из обращения более 100 поддельных купюр высокого качества

В Курской области полицейские изъяли из обращения более 100 денежных знаков высокого качества подделки. Большинство из них пятитысячные купюры, остальные достоинством в 1000 и 2000 рублей.Сотрудники полиции организовали для граждан акцию «Проверь свой кошелек». Куряне могли на месте проверить свои наличные сбережения на предмет их подлинности. Как показывает практика, чаще всего фальшивки обнаруживаются не в момент сбыта на кассе магазина, а уже в банках, после пересчета доставленной инкассаторами денежной массы, поясняют в региональном УМВД.Чтобы выявить факты сбыта поддельных денежных знаков и перекрыть каналы их поступления в регион в Курске организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Купюра».Полицейские рекомендуют обращать внимание на защитные элементы денежных знаков: наличие скрытых радужных полос (на однотонном поле в центре орнаментной полосы при наклоне банкноты появляются красные и зеленые полосы), скрытое изображение символов «РР», защитную металлизированную нить и микротекст.Не стоит пытаться избавляться от подделки, пытаясь расплатиться за товар. Если к вам попала фальшивая купюра, об этом нужно сообщить в полицию по телефону «02». В противном случае можно лишиться свободы на срок до 15 лет, напоминают правоохранители.