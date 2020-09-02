В Курске стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Купюра»
В Курской области полицейские изъяли из обращения более 100 поддельных купюр высокого качества
Сотрудники полиции организовали для граждан акцию «Проверь свой кошелек». Куряне могли на месте проверить свои наличные сбережения на предмет их подлинности. Как показывает практика, чаще всего фальшивки обнаруживаются не в момент сбыта на кассе магазина, а уже в банках, после пересчета доставленной инкассаторами денежной массы, поясняют в региональном УМВД.
Чтобы выявить факты сбыта поддельных денежных знаков и перекрыть каналы их поступления в регион в Курске организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Купюра».
Полицейские рекомендуют обращать внимание на защитные элементы денежных знаков: наличие скрытых радужных полос (на однотонном поле в центре орнаментной полосы при наклоне банкноты появляются красные и зеленые полосы), скрытое изображение символов «РР», защитную металлизированную нить и микротекст.
Не стоит пытаться избавляться от подделки, пытаясь расплатиться за товар. Если к вам попала фальшивая купюра, об этом нужно сообщить в полицию по телефону «02». В противном случае можно лишиться свободы на срок до 15 лет, напоминают правоохранители.