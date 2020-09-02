Исключение только пациенты с хроническими заболеваниями и категории 65+

В Курской области возобновилась диспансеризация взрослого населения, ранее приостановленная из-за пандемии.Чтобы пройти медосмотр, курянам старше 18 лет необходимо предварительно записаться на прием в поликлинику по телефонам, указанным на сайтах медицинских организаций. Отмечается, что в поликлинике пациенты обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.Не проводится диспансеризация в поликлинике для пациентов с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Эта категория граждан согласно рекомендациям Минздрава пока наблюдается врачами поликлиник преимущественно на дому.Кроме этого, в региональном комитете по труду и занятости населения напомнили, что работающие россияне старше 40 лет могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации: его можно будет взять один раз в год. Соответствующий закон уже вступил в силу. Правда, работодателю нужно будет предоставить справку из медучреждения, подтверждающую прохождение осмотра.