Курская школа фехтования отмечает юбилей

ТАКТ".10 лет назад с открытия школы по фехтованию в Курске стартовала новая страница подготовки рапиристов и шпажистов в регионе. И за эти годы курская фехтовальная школа уже не раз доказала свою эффективность, подготовив сотни талантливых спортсменов. Воспитанников и тренерский состав школы с юбилеем поздравил губернатор Роман Старовойт, сообщает телеканал "
Еще полтора десятка лет фехтование в Курской области было представлено только курчатовской школой. Ситуация стала меняться с началом подготовки спортсменов в городе Курске. Разговоры о создании тренировочной базы для фехтовальщиков в областном центре впервые возникли в 2007 году после победы на Чемпионате Европы Евгении Ламоновой.
Ильдар Мавлютов, Заслуженный тренер РФ:
- Буквально на коленках я написал первую смету детской спортивной школы, кто нужен, какие преподаватели и так далее. И в итоге это все превратилось в такое великолепное сооружение. Школа начиналась не в этом зале, этот зал был сдан в эксплуатацию в 2012 году. А начиналась в старом здании «Спартака», в универсальном зале. Здесь, видите, специализированные дорожки, стационарная аппаратура, а так мы начинали с того, что устанавливали дорожки, после тренировки убирали. Движения у спортсменов были несуразные, тренеров было очень мало. А теперь это уже большая школа.
Сегодня в Курске фехтованием занимаются 270 спортсменов, 8 из них кандидаты в сборную страны. Занятия в школе олимпийского резерва ведут 13 профессионалов, трое из них отмечены званием «Заслуженный тренер России». Будущих чемпионов воспитывают звезды спорта мирового уровня. Среди них – олимпийская чемпионка и чемпионка мира Евгения Ламонова, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, победительница олимпийских игр 2016 года в личном первенстве Инна Дериглазова.
Инна Дериглазова, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фехтованию:
- Вот вы говорите, школе 10 лет, а у меня такое ощущение, как будто школу года 2 назад открыли. Настолько время быстро летит за нашими всеми соревнованиями, сборами, что уже школе 10 лет. Конечно, для Курской области это престижно, почетно. Эта школа самая красивая, одна из сильнейших в России. Мы гордимся тем, что у нас есть такая замечательная школа фехтования.
Помимо стандартной программы подготовки работают и колясочниками, для них проработана специальная методика обучения. Среди наиболее известных воспитанниц - Анна Гладилина - чемпионка Европы, призер чемпионата мира на рапире и шпаге.
С юбилеем воспитанников и тренеров школы поздравил губернатор. Роман Старовойт посмотрел тренировку по боевой подготовке, после которой пообщался с фехтовальщиками и вручил награды лучшим спортсменам.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Казалось бы, срок не очень большой, но уже такие именитые спортсмены высшего мирового уровня вышли в люди и радуют нас своими результатами.
Курская школа фехтования отмечает юбилей
Еще полтора десятка лет фехтование в Курской области было представлено только курчатовской школой