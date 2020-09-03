Куряне подали на управляющую компанию заявление в полицию

ТАКТ». Как отмечают собственники жилья, организация не только не выполняла свои обязанности, но и списывала с их счёта суммы, намного превышающие затраты на капитальный ремонт. Сейчас по заявлению жильцов проводится проверка.Жители одного из домов на улице Черняховского в Курске подали заявление в полицию на управляющую компанию, сообщает телеканал «
Жители дома №29 на улице Черняховского в Курске своей управляющей компанией недовольны. Ремонт не проводился годами, благоустройством двора не занимались, в квартирах регулярные проблемы с подачей воды, отмечают собственники жилья.
-Мы сидели без горячей, только холодная была вода на кухне. Представьте себе, 3-х комнатная квартира, я бегаю с кухни, ношу воду в туалет и в ванную, умываться. Не было никакой воды. А сколько люди дома просидели в режиме ожидания, никуда не выходили, ждали, что придут. Звоним по телефону – «сегодня будет, сегодня будет». Конец рабочего дня – «ой, извините, не будет», а ведь день потерян.
Состояние подъездов также оставляло желать лучшего, жильцы решили их отремонтировать и сами нашли подрядную организацию. Управляющая компания «Парковая» с собственниками не согласилась. Работы стали проводить без согласования с жильцами, списывая с их счёта суммы, явно превышающие затраты на ремонт, отмечают собственники квартир.
-Управляющая компания «Парковая» пытается доделать наши окна по своему усмотрению, сняв при этом немалую сумму денег, забыв о том, что у нас всё-таки под штукатурку окна сделаны, но не под пластиковые откосы, за которые будут сняты деньги, нас уже предупредили, большей стоимости, чем эти окна. Вот скажите, зачем? Мы люди взрослые, мы хозяева своих квартир, мы делаем ремонты. Мы знаем что сколько стоит.
Жители дома приняли решение управляющую компанию сменить. После чего представители «Парковой» сразу же перешли к активным действиям. Начали благоустраивать двор, установили новые лавочки и пытались переубедить собственников.
Ирина Логвина, старшая по дому Черняховского, 29: Не хотим до суда, пускай они нас отпустят в другую управляющую, с деньгами. И самоуправством пусть не занимаются. За наши деньги не ставят пусть скамейки, не делают ремонт.
В УК «Парковая» утверждают, что все действия с их стороны были честными, со счёта собственников списывали истинную стоимость ремонтных работ. А выбор новой управляющей компании, напротив, подстроен инициативной группой жителей дома.
Инна Рагулина, начальник технического отдела УК «Парковая»: Многие жители дома сказали, что обманным путём у них собрали подписи, прикрываясь ремонтом подъезда. Многие даже не поняли, что их агитируют в другую управляющую компанию. Поэтому в настоящий момент это дело в суде рассматривается по переходу в другую управляющую компанию. Судебного решения ещё нет. Пока решения нет, управляющая компания управляет жилым домом Черняховского 29
Жильцы дома подали на организацию заявление в жилищную инспекцию и в полицию. В данный момент проводятся проверки.
Куряне подали на управляющую компанию заявление в полицию
Организация не только не выполняла свои обязанности, но и списывала с их счёта суммы, намного превышающие затраты на капремонт