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Два отделения 4-й горбольницы Курска станут ковидными стационарами

Они находятся в отдельно стоящем корпусе, там будут лечить нетяжелых пациентов
Два отделения 4-й горбольницы Курска станут ковидными стационарами

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Два отделения горбольницы №4 Курска - терапевтическое и неврологическое - перепрофилировали под ковидные стационары, сообщает региональный комитет здравоохранения. Они находятся в отдельно стоящем корпусе. Там планируется лечить пациентов с нетяжелой формой течения заболевания. Для этого организовано 60 мест, к 30 из которых подведен кислород, также есть 3 реанимационные койки. 

На переоборудование потратили свыше 70 млн рублей. Сделали капитальный ремонт здания, закупили специализированную мебель, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, передвижной ренгтен-аппарат, аспираторы и лабораторный анализатор глюкозы. 

В скором времени в больницу должны поступить гематологический анализатор, аппарат УЗИ и еще 5 аппаратов ИВЛ, сообщил главный врач медучреждения Александр Лашин, отметив, что штат сотрудников  укомплектован, к приему пациентов они готовы. 


Всего, по данным регионального оперштаба, в Курской области с учетом 4-й горбольницы организовано 704 места для приема пациентов с коронавирусом. Ковидные стационары работают в 6-й горбольнице, БСМП, Железногорской горбольнице и областной клинической инфекционной больнице имени Семашко.

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