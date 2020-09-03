Два отделения 4-й горбольницы Курска станут ковидными стационарами

Они находятся в отдельно стоящем корпусе, там будут лечить нетяжелых пациентов

Два отделения горбольницы №4 Курска - терапевтическое и неврологическое - перепрофилировали под ковидные стационары, сообщает региональный комитет здравоохранения. Они находятся в отдельно стоящем корпусе. Там планируется лечить пациентов с нетяжелой формой течения заболевания. Для этого организовано 60 мест, к 30 из которых подведен кислород, также есть 3 реанимационные койки.На переоборудование потратили свыше 70 млн рублей. Сделали капитальный ремонт здания, закупили специализированную мебель, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, передвижной ренгтен-аппарат, аспираторы и лабораторный анализатор глюкозы.В скором времени в больницу должны поступить гематологический анализатор, аппарат УЗИ и еще 5 аппаратов ИВЛ, сообщил главный врач медучреждения Александр Лашин, отметив, что штат сотрудников укомплектован, к приему пациентов они готовы.Всего, по данным регионального оперштаба, в Курской области с учетом 4-й горбольницы организовано 704 места для приема пациентов с коронавирусом. Ковидные стационары работают в 6-й горбольнице, БСМП, Железногорской горбольнице и областной клинической инфекционной больнице имени Семашко.