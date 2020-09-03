Полиция просит курскую мэрию перенести празднование Дня города с Театральной площади на Красную

Одна из главных причин - никак не завершающееся благоустройство площади и то, что она не предназначена для большого скопления людей

Курское УМВД направило в мэрию письмо, в котором настаивает на переносе торжеств по случаю Дня города с Театральной на Красную площадь. Одна из главных причин - никак не завершающееся благоустройство Театральной площади и то, что она не предназначена для размещения ожидаемого количества гостей, а, значит, социальная дистанция соблюдаться не будет. Также полицейские говорят о том, что в прошлом году многим зрителям не хватило места, им пришлось выходить на проезжую часть, что может привести к возникновению транспортного коллапса и перебоев в пассажирских перевозках. К тому же создаётся серьезная угроза безопасности дорожного движения.

Кроме этого отмечается, что по опыту прежних массовых мероприятий, проводимых на Красной площади, после концерта и фейерверка там гораздо удобнее расходиться и разъезжаться гостям праздника.