Главный санврач Курской области опроверг слухи о переводе школьников на дистанционку

Отправить на карантин могут, но не всех сразу, а отдельные классы и школы - как это происходит в сезон гриппа и ОРВИ
Главный санитарный врач Курской области опроверг слухи о том, что школьников через пару недель очной учебы отправят на так называемую дистанционку. Закрыть на карантин могут, но локально - отдельные классы и школы. В пример Олег Климушин привел ежегодный сезонный период подъема инфекций, когда на карантин закрывался класс или школа. Это отработанная схема, отметил санврач. Он уверен - всеобщего карантина не будет. Правла с оговоркой: если куряне будут соблюдать все санитарные требования.