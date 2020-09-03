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В Курске кассир микрофинансовой организации оформляла кредиты на клиентов без их ведома

Теперь она может отправиться за решетку на 10 лет

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В Курске 34-летняя кассир микрофинансовой организации оформляла кредиты на клиентов без их ведома.

Женщина работала в должности эксперта-кассира финансовой компании, предоставляющей населению микрозаймы. На протяжении 2 лет, пользуясь  служебным положением, она оформляла фиктивные кредитные договоры  на добросовестных заемщиков, которые ранее пользовались услугами организации, без их согласия. 

За это время организации был нанесен ущерб свыше 1 миллиона рублей, рассказали в УМВД. Полицейские установили причастность курянки к 16 эпизодам преступления. 

Расследование уголовного дела по части 4 статьи 160 «Присвоение или растрата» завершено и направлено суд. Предприимчивой кассирше грозит до 10 лет лишения свободы.
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