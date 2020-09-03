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Возле водяной мельницы в Курской области построят крестьянские избы

Там представят быт и традиционные промыслы
Возле водяной мельницы в Курской области построят крестьянские избы

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Возле водяной мельницы в селе Красниково Пристенского района появятся сельские подворья. Они будут в виде крестьянских изб, где представят быт и традиционные промыслы. Планируется также работа мастерских и проведение дегустаций. Свои предложения уже приготовили некоторые районы Курской области. Создание этнографического кластера обсудили на совещании у губернатора. 

Как рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства, главный архитектор области Сергей Чернов, Солнцевский район представит медовый двор, дом кузнеца – Железногорский, дом пекаря – Пристенский. Традиционное гончарное дело выставят Курчатовский, Глушковский, Советский и Суджанский районы. Мастерскую ткачества оформят Большесолдатский, Дмитриевский и Суджанский районы. Искусству шорника готовы учить мастера из Обояни и Пристени, деревообработки – Пристени и Железногорска. 

Роман Старовойт отметил, что запланирована рабочая выездная поездка с главами районов в Красниково, где идеи обсудят с каждым муниципалитетом. 

В следующем году проект этнографического кластера будет претендовать на грант Федерального агентства по туризму. Конкурсный отбор пройдет в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Глава региона уверен - этнографический кластер поможет рассказать о всей Курской области. 

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