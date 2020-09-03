Курянка заплатила мошенникам за несуществующую сумку 56 тысяч

Девушка нашла на одном из сайтов объявление о продаже женской сумки и перевела предоплату

26-летняя жительница Курска лишилась сбережений, покупая в интернете сумку. Девушка нашла на одном из сайтов объявление о продаже женской сумки и связалась с продавцом посредством переписки. Не видя товар, девушка решила сразу же оплатить его полную стоимость. Собеседники выслали на ее телефон ссылку, перейдя по которой курянка ввела все реквизиты банковской карты. После этого с ее счета были списаны все денежные средства. Сумма ущерба составила 56 тысяч рублей. Связаться с продавцом девушка больше не смогла - чат был заблокирован.Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность мошенника и его местонахождение.