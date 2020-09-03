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В этом году в Курске откроются центры рентген-диагностики и трансплантологии

Один - на базе онкодиспансера, другой - областной больницы
В этом году в Курске откроются центры рентген-диагностики и трансплантологии

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До конца года в Курске появятся центры рентген-диагностики и трансплантологии. Об этом сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. 

Центр рентген-диагностики откроется на базе Курского областного клинического онкологического диспансера. Там планируют установить 10 компьютеров, которые будут связаны информационно-аналитической системой с лечебными учреждениями региона. Специалисты центра получат доступ практически к половине снимков, которые делают в регионе. Они будут давать описание полученных результатов для тех медучреждений, где нет врачей-рентгенологов - например, районных больниц, пояснил замгубернатора. Врачи-рентгенологи также смогут обращаться в центр за консультацией.

Кроме этого, в онкодиспансере создадут государственную централизованную лабораторию, где будут проводить исследования для всех районов области. На первом этапе лаборатория объединит Курск и Курский район.

Что касается центра трансплантологии, его планируют открыть уже через пару месяцев - в середине ноября. Сейчас курские врачи, анестезиологи и хирурги проходят обучение в клинике имени академика В. И. Шумакова. Областная больница получает документы в Роспотребнадзоре для того, чтобы можно было полноценно открывать отделение трансплантации почки. Как отметил Андрей Белостоцкий, порядка 350 курян нуждаются в гемодиализе. Из них 150 пациентов - в пересадке почки. 

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