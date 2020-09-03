В нескольких районах Курской области установился самый высокий класс пожарной опасности

Курянам напоминают о действующем особом противопожарном режиме и штрафах за его нарушение

Аномальная для сентября жара повысила класс пожарной опасности в Курской области до самого высокого. По прогнозу Курского гидрометцентра сегодня в Касторенском и Горшеченском районах ожидается 5-й класс пожарной опасности, в ряде районов - четвертый.Спасатели напоминают курянам о действующем особом противопожарном режиме, запрещающем разведение открытого огня. За его нарушение грозит штраф. Так, за день за нарушения требований пожарной безопасности сотрудники регионального МЧС составили 8 административных протоколов.За прошедшие сутки в регионе произошло 23 пожара. В основном горели трава и мусор. К тушению привлекались и добровольные дружины. Больше всего пожаров отмечается в Курске, Курчатове, Курском и Обоянском районах.