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В нескольких районах Курской области установился самый высокий класс пожарной опасности

Курянам напоминают о действующем особом противопожарном режиме и штрафах за его нарушение
В нескольких районах Курской области установился самый высокий класс пожарной опасности

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Аномальная для сентября жара повысила  класс пожарной опасности в Курской области до самого высокого. По прогнозу Курского гидрометцентра сегодня в Касторенском и Горшеченском районах ожидается 5-й класс пожарной опасности, в ряде районов - четвертый. 

Спасатели напоминают курянам о действующем особом противопожарном режиме, запрещающем разведение открытого огня. За его нарушение грозит штраф. Так, за день за нарушения требований пожарной безопасности сотрудники регионального МЧС составили 8 административных протоколов.

За прошедшие сутки в регионе произошло 23 пожара. В основном горели трава и мусор. К тушению привлекались и добровольные дружины. Больше всего пожаров отмечается в Курске, Курчатове, Курском и Обоянском районах.
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