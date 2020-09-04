Курские энергетики назвали адреса, где на следующей неделе будут отключать электричество
В Железнодорожном округе света не будет только на одной улице
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 7 по 11 сентября с 13-30 до 16-30:
ПЛК 61,
С 7 по 11 сентября с 9-00 до 15-00:
Обоянская 23-25,
Дружбы 1-7, 3А;
Народная 6-10/27;
Белгородская 20/1-24;
2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,
1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,
Краснополянская 19-21, 2-12
С 07 по 11 сентября 2020 г. с 09-00 до 17-00:
Монтажников 1-35,
Прилужная 1-79, 2-64
Народная 17, 19;
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 8 по 11 сентября с 9-00 до 17-00:
Нижняя Казацкая 99-121; 110-138
Масловка 3-43; 4-44
4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72
Сыромятникова 5-49; 2-36
1-й Заречный проезд 6-14; 11-13
Заречная 114-168; 111-165
Верхняя Луговая 340
Бурцевка 7, 9
Верхняя Казацкая 242А
Верхняя Луговая 450-496; 405-425
1-я Орловская 1-29; 2-32
2-я Орловская 2-46А; 1-51
ул. Светлая 28-68; 45-97
переулок Светлый 1 - 21
1-й Светлый проезд 3 - 33
ул. Спортивная 2 - 162; 3 - 125
ул. Олимпийская 4 - 138; 1 - 119
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
10 сентября с 13-30 до 16-00:
Парижской Коммуны,34, 38 42
Телефон для справок: 26-32-10