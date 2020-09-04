Курские энергетики назвали адреса, где на следующей неделе будут отключать электричество

В Железнодорожном округе света не будет только на одной улице

На следующей неделе в Курске запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим на некоторых улицах города будут отключать электроэнергию.с 13-30 до 16-30:ПЛК 61,с 9-00 до 15-00:Обоянская 23-25,Дружбы 1-7, 3А;Народная 6-10/27;Белгородская 20/1-24;2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,Краснополянская 19-21, 2-12С 07 по 11 сентября 2020 г. с 09-00 до 17-00:Монтажников 1-35,Прилужная 1-79, 2-64Народная 17, 19;с 9-00 до 17-00:Нижняя Казацкая 99-121; 110-138Масловка 3-43; 4-444-й Косиновский переулок 55-77; 50-72Сыромятникова 5-49; 2-361-й Заречный проезд 6-14; 11-13Заречная 114-168; 111-165Верхняя Луговая 340Бурцевка 7, 9Верхняя Казацкая 242АВерхняя Луговая 450-496; 405-4251-я Орловская 1-29; 2-322-я Орловская 2-46А; 1-51ул. Светлая 28-68; 45-97переулок Светлый 1 - 211-й Светлый проезд 3 - 33ул. Спортивная 2 - 162; 3 - 125ул. Олимпийская 4 - 138; 1 - 119с 13-30 до 16-00:Парижской Коммуны,34, 38 42