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Курские энергетики назвали адреса, где на следующей неделе будут отключать электричество

В Железнодорожном округе света не будет только на одной улице
Курские энергетики назвали адреса, где на следующей неделе будут отключать электричество

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На следующей неделе в Курске запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим на некоторых улицах города будут отключать электроэнергию. 


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 7 по 11 сентября с 13-30 до 16-30: 
ПЛК 61, 

С 7 по 11 сентября с 9-00 до 15-00: 

Обоянская 23-25,
Дружбы 1-7, 3А; 
Народная 6-10/27; 
Белгородская 20/1-24;
2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,
1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,
Краснополянская 19-21, 2-12
С 07 по 11 сентября 2020 г. с 09-00 до 17-00: 
Монтажников 1-35, 
Прилужная 1-79, 2-64
Народная 17, 19;

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 8 по 11 сентября с 9-00 до 17-00: 

Нижняя Казацкая 99-121; 110-138 
Масловка 3-43; 4-44 
4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72 
Сыромятникова 5-49; 2-36 
1-й Заречный проезд 6-14; 11-13 
Заречная 114-168; 111-165 
Верхняя Луговая 340 
Бурцевка 7, 9 
Верхняя Казацкая 242А 
Верхняя Луговая 450-496; 405-425 
1-я Орловская 1-29; 2-32 
2-я Орловская 2-46А; 1-51 
ул. Светлая 28-68; 45-97 
переулок Светлый 1 - 21 
1-й Светлый проезд 3 - 33 
ул. Спортивная 2 - 162; 3 - 125 
ул. Олимпийская 4 - 138; 1 - 119 

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

10 сентября с 13-30 до 16-00: 

Парижской Коммуны,34, 38 42 

Телефон для справок: 26-32-10


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