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В Курске Театральную площадь продезинфицируют перед Днем города

Торжества все-таки не стали переносить на Красную площадь

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Курская мэрия окончательно определилась с главной площадкой празднования Дня города. Торжества все-таки не стали переносить на Красную площадь, как просил начальник регионального УМВД Виктор  Косырев. 

Рано утром 6 сентября Театральную площадь и пешеходную часть улицы Ленина продезинфицируют. На каждой площадке общегородского праздника людям будут бесконтактно измерять температуру и раздавать маски, установят  санитайзеры для обработки рук, сообщил мэр города Виктор Карамышев.

Охранять общественный порядок правоохранителям будут помогать дружинники. На площади будет шесть пропускных пунктов со стационарными и ручными металодетектарми: два с улицы Ленина, два со стороны ТЦ «Пушкинский», два – со стороны Садовой.

Врио начальника управления  по охране общественного порядка городского УВД Сергей Звягинцев заверил: все желающие смогут попасть на празднование, количество людей, которые хотят попасть на Театральную площадь ограничивать не будут.
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