В Курске Театральную площадь продезинфицируют перед Днем города

Торжества все-таки не стали переносить на Красную площадь

Курская мэрия окончательно определилась с главной площадкой празднования Дня города. Торжества все-таки не стали переносить на Красную площадь, как просил начальник регионального УМВД Виктор Косырев.





Рано утром 6 сентября Театральную площадь и пешеходную часть улицы Ленина продезинфицируют. На каждой площадке общегородского праздника людям будут бесконтактно измерять температуру и раздавать маски, установят санитайзеры для обработки рук, сообщил мэр города Виктор Карамышев.





Охранять общественный порядок правоохранителям будут помогать дружинники. На площади будет шесть пропускных пунктов со стационарными и ручными металодетектарми: два с улицы Ленина, два со стороны ТЦ «Пушкинский», два – со стороны Садовой.





Врио начальника управления по охране общественного порядка городского УВД Сергей Звягинцев заверил: все желающие смогут попасть на празднование, количество людей, которые хотят попасть на Театральную площадь ограничивать не будут.