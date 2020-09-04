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Молодой курянин воровал велосипеды и продавал их через Интернет

Когда курянин в очередной раз разместил объявление о продаже двухколесного транспорта на одном из сайтов, в роли покупателей выступили полицейские 
Молодой курянин воровал велосипеды и продавал их через Интернет

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В Курске полиция задержала серийного похитителя велосипедов. 22-летний ранее судимый курянин воровал двухколесный транспорт из подъездов многоэтажек и продавал через Интернет. 

Так, 20-летний жительодной из многоэтажек по улице Союзная оставил свой велосипед на лестничной площадке, а позже обнаружил его пропажу. Сумма ущерба составила почти 5 тысяч рублей. Аналогичное преступление было зарегистрировано по улице Студенческой. Там предполагаемого преступника запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. На записи видно, как молодой человек заходит в подъезд, а через некоторое время покидает его, выезжая на велосипеде.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый курянин. Молодой человек признался, что срывал с велосипеда трос и беспрепятственно уезжал, потом он продавал ворованные велосипеды через Интернет. Когда курянин в очередной раз разместил объявление о продаже двухколесного транспорта на одном из сайтов, в роли покупателей выступили сотрудники уголовного розыска. Задержать подозреваемого удалось с поличным во время сделки. 

Свою вину горожанин отрицать не стал. Он признался, что сбывал похищенные велосипеды, а деньги тратил на собственные нужды. Сейчас полицейские изъяли и вернули законным владельцам два велосипеда. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Похитителю грозит до двух лет лишения свободы. 

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