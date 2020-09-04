В курские больницы поступило еще 112 аппаратов ИВЛ

До конца года в Курскую область поступит еще 37 таких приборов

В больницы Курской области поступило еще 112 аппаратов ИВЛ. Приборы приобретены за счет средств федерального и регионального бюджетов.20 аппаратов марки Respironics V60 направлены в городской роддом. Это завершающая поставка, всего медучреждение получило 30 таких приборов. Городской роддом больше не работает в режиме ковидного стационара, но оборудование, приобретенное во время пандемии, останется там.По 8 аппаратов той же фирмы поступили в 6-ю горбольницу и инфекционную больницу имени Семашко. В инфекционную также поступили 30 аппаратов «Авента-М» по соглашению с Минпромторгом, но на них пока нет разрешительных документов от Росздравнадзора.Еще 46 аппаратов марки Neumovent GraphNet TS направлены в БСМП.Всего в местные больницы уже направлен 221 аппарат для искусственной вентиляции легких. До конца года в Курскую область поступит еще 37 таких приборов.