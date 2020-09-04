  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В курские больницы поступило еще 112 аппаратов ИВЛ

До конца года в Курскую область поступит еще 37 таких приборов
В курские больницы поступило еще 112 аппаратов ИВЛ

Читайте также

В больницы Курской области поступило еще 112 аппаратов ИВЛ. Приборы приобретены за счет средств федерального и регионального бюджетов. 

20 аппаратов марки Respironics V60 направлены в городской роддом. Это завершающая поставка, всего медучреждение получило 30 таких приборов. Городской роддом больше не работает в режиме ковидного стационара, но оборудование, приобретенное во время пандемии, останется там. 

По 8 аппаратов той же фирмы поступили в 6-ю горбольницу и инфекционную больницу имени Семашко. В инфекционную также поступили 30 аппаратов «Авента-М» по соглашению с Минпромторгом, но на них пока нет разрешительных документов от Росздравнадзора. 

Еще 46 аппаратов марки Neumovent GraphNet TS направлены в БСМП. 

Всего в местные больницы уже направлен 221 аппарат для искусственной вентиляции легких. До конца года в Курскую область поступит еще 37 таких приборов. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области пьяный селянин застрелил зятя и себя

В Курске на выходных будут перекрывать движение

Курян приглашают на «Папа-Старты»

Курским предпринимателям окажут поддержку в центре «Мой бизнес»

В День города на Театральной площади Курска установят соломенную избу

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске