Курские власти в первую очередь будут решать проблему тех кукуевцев, которые начали строительство при наличии разрешений
Роман Старовойт встретится с жителями злополучной деревни и рассказал, на каком этапе находится решение вопроса с оформлением домов
Также продолжается дискуссия с заповедником по остальным участкам ИЖС, где строительство еще не начато. Разрешить ситуацию должно новое положение об охранных зонах госзаповедников, которое позволит корректировать размеры буферных зон и будет учитывать интересы всех собственников спорных участков. После доработки Минприроды документ направлен для утверждения в правительство.
Что касается оплаты налогов на спорные земельные участки, к проекту нормативного акта органа местного самоуправления прокуратура внесла замечания. Губернатор поручил оперативно устранить их и принять соответствующий нормативный акт.
Газо- и водоснабжение можно будет проектировать только после принятия и утверждения новых документов территориального планирования, согласованных с заповедником. Пока же на все инициативы от подрядчика заповедник отвечает отказом, рассказал глава Курского района Андрей Телегин.