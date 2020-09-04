Курские власти в первую очередь будут решать проблему тех кукуевцев, которые начали строительство при наличии разрешений

Роман Старовойт встретится с жителями злополучной деревни и рассказал, на каком этапе находится решение вопроса с оформлением домов





Курские власти в первую очередь будут решать проблему тех жителей злополучной Кукуевки, которые начали строительство при наличии разрешительной документации - это 420 участков, сообщил губернатор на встрече с кукуевцами. После этого займутся 120-ю участкам, на которых люди начали возводить дома с видом разрешенного использования ИЖС, но без разрешения на строительство в установленной форме. Как можно оформить эти участки, власти рассчитывают договориться с заповедником до конца года. Перевести их в земли сельхозназначения не совсем правильно, отметил Роман Старовойт.Также продолжается дискуссия с заповедником по остальным участкам ИЖС, где строительство еще не начато. Разрешить ситуацию должно новое положение об охранных зонах госзаповедников, которое позволит корректировать размеры буферных зон и будет учитывать интересы всех собственников спорных участков. После доработки Минприроды документ направлен для утверждения в правительство.Что касается оплаты налогов на спорные земельные участки, к проекту нормативного акта органа местного самоуправления прокуратура внесла замечания. Губернатор поручил оперативно устранить их и принять соответствующий нормативный акт.Газо- и водоснабжение можно будет проектировать только после принятия и утверждения новых документов территориального планирования, согласованных с заповедником. Пока же на все инициативы от подрядчика заповедник отвечает отказом, рассказал глава Курского района Андрей Телегин.