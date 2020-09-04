  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские власти в первую очередь будут решать проблему тех кукуевцев, которые начали строительство при наличии разрешений

Роман Старовойт встретится с жителями злополучной деревни и рассказал, на каком этапе находится решение вопроса с оформлением домов

Курские власти в первую очередь будут решать проблему тех кукуевцев, которые начали строительство при наличии разрешений

Читайте также

Курские власти в первую очередь будут решать проблему тех жителей злополучной Кукуевки, которые начали строительство при наличии разрешительной документации - это 420 участков, сообщил губернатор на встрече с кукуевцами. После этого займутся 120-ю участкам, на которых люди начали возводить дома с видом разрешенного использования ИЖС, но без разрешения на строительство в установленной форме. Как можно оформить эти участки, власти рассчитывают договориться с заповедником до конца года. Перевести их в земли сельхозназначения не совсем правильно, отметил Роман Старовойт. 

Также продолжается дискуссия с заповедником по остальным участкам ИЖС, где строительство еще не начато. Разрешить ситуацию должно новое положение об охранных зонах госзаповедников, которое позволит корректировать размеры буферных зон и будет учитывать интересы всех собственников спорных участков. После доработки Минприроды документ направлен для утверждения в правительство. 

Что касается оплаты налогов на спорные земельные участки, к проекту нормативного акта органа местного самоуправления прокуратура внесла замечания. Губернатор поручил оперативно устранить их и принять соответствующий нормативный акт.

Газо- и водоснабжение можно будет проектировать только после принятия и утверждения новых документов территориального планирования, согласованных с заповедником. Пока же на все инициативы от подрядчика заповедник отвечает отказом, рассказал глава Курского района Андрей Телегин. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области пьяный селянин застрелил зятя и себя

В Курске на выходных будут перекрывать движение

Курян приглашают на «Папа-Старты»

Курским предпринимателям окажут поддержку в центре «Мой бизнес»

В День города на Театральной площади Курска установят соломенную избу

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске