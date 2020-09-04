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В Курске задержали серийного похитителя автоаккумуляторов и металла

На его счету как минимум дюжина краж

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В Курске задержали серийного вора - на его счету как минимум дюжина краж. 28-летний курянин воровал все - от металла с дачных участков до автомобильных аккумуляторов.  

Так, в полицию обратился горожанин, который обнаружил пропажу 2 аккумуляторов с припаркованного возле дома автомобиля. Полицейские нашли похитителя - 28-летнего жителя Курска. В ходе разбирательств удалось установить его причастность к совершению еще 11 краж в городе. 

Похищенное имущество злоумышленник сбывал на скупку. Теперь он стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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