В Курске задержали серийного похитителя автоаккумуляторов и металла

На его счету как минимум дюжина краж

В Курске задержали серийного вора - на его счету как минимум дюжина краж. 28-летний курянин воровал все - от металла с дачных участков до автомобильных аккумуляторов.Так, в полицию обратился горожанин, который обнаружил пропажу 2 аккумуляторов с припаркованного возле дома автомобиля. Полицейские нашли похитителя - 28-летнего жителя Курска. В ходе разбирательств удалось установить его причастность к совершению еще 11 краж в городе.Похищенное имущество злоумышленник сбывал на скупку. Теперь он стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до двух лет лишения свободы.