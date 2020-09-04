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На выходных курян приглашают в «Мобильный кинотеатр»

В эти праздничные выходные Курский кинофонд приглашает курян посмотреть кино в «Мобильном кинотеатре» и на «Открытом экране»

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В эти праздничные выходные Курский кинофонд приглашает курян посмотреть кино в «Мобильном кинотеатре» и на «Открытом экране». 

5 и 6 сентября две площадки проекта «Открытый экран» будут организованы на проспекте Победы и на площади им. Рокоссовского. Перед каждым киносеансом, по традиции, состоится небольшой концерт Губернаторского камерного оркестра.

Так, в субботу в 7 вечера у школы № 60 на проспекте Победы, 16 покажут военную киноленту «Сестренка», категория 6+.

Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Осиротевшая украинская девочка Оксана, найденная в разоренном доме, обретает приют и новую семью в башкирской деревне. Отношения Оксаны с ее названным братом Ямилем и другими деревенскими ребятами поначалу складываются непросто. День за днем дети вместе борются с трудностями военного времени, которые их объединяют.

В это же время в воскресенье на площади им. Рокоссовского куряне смогут посмотреть другой фильм о войне «Солдатик», категория 6+. 

История о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных и попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, стал настоящим защитником Родины.
   
Также 6 сентября горожан приглашают на Красную площадь посмотреть экранизации литературных произведений.

В рамках празднования Дня города на V юбилейной открытой Курской книжной выставке-ярмарке «Курск читающий-2020» будет работать «Мобильный кинотеатр». С 11 до 19 часов все желающие смогут посмотреть отечественные мультфильмы и детские киноленты, созданные по народным сказкам, пьесам и рассказам известных писателей. Площадка кинофонда будет располагаться неподалёку от входа в гостиницу «Центральная», по соседству с палатками Областного дома народного творчества и галереи «АЯ».

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