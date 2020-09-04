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Курян приглашают на «Папа-Старты»

Автоквест пройдет в рамках празднования Дня города в субботу. Старт - на Красной площади 
Курян приглашают на «Папа-Старты»

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Курян приглашают на «Папа-Старты». Автоквест пройдет в рамках празднования Дня города в субботу, 5 сентября.  На этапах участников ждут увлекательные интеллектуальные и экстремальные задания, море драйва позитива и километры хорошего настроения, заявляют организаторы. 

Во время квэста семейные экипажи будут перемещаться на автомобиле по городу по заданному маршруту, выполняя задания на шести контрольных точках соревнований. Победителем станет команда, которая выполнит все задания, пройдёт этапы с минимальным количеством штрафов и затраченного времени и покажет на каждом этапе наилучший результат.

В семейной команде должны быть двое взрослых и один - три ребенка 5-15 лет. Старт семейных экипажей в 13 часов на Красной площади. 
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