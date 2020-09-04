Курским предпринимателям окажут поддержку в центре «Мой бизнес»
Для начинающих и опытных предпринимателей там будут бесплатно оказывать около 200 услуг по принципу «одного окна»
«Мой бизнес» объединил ряд профильных организаций. В том числе, центр поддержки предпринимательства, гарантийный фонд, региональный центр инжиниринга, микрофинансовую организацию, центр поддержки экспорта, региональное представительство Фонда содействия инновациям, а также центр оказания услуг МФЦ для бизнеса.
В Центре есть конференц-залы и учебные классы. Бизнесмены и желающие открыть свое дело смогут пройти бесплатное обучение по федеральным программам, а также региональной программе «Школа предпринимателей». Там можно будет бесплатно, арендовав переговорную, организовать совещания с коллегами и партнерами. А на площадках лекториев - повысить квалификацию, причем также за счет средств федерального бюджета.
Планируется, что за год площадка примет не менее 500 человек.
Также в центре предусмотрены условия для курян с ограниченными возможностями здоровья. Создана зона обслуживания маломобильных групп населения. Территорию возле центра благоустроят и оборудуют просторную парковку.
Губернатор Роман Старовойт выразил надежду, что центр «Мой бизнес» станет точкой роста малого и среднего предпринимательства в регионе.