Российский Гидрометцентр прогнозирует «невыносимую жару» в Курской области
В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +35 - +37°C, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
По словам ученого, причиной этого явления станет антициклональный режим, который установился на европейской части России.
Добавим, что по прогнозу «Центрально-Черноземного УГМС», на грядущих выходных в Курской области осадков не ожидается, будет переменная облачность. Ночные температуры будут колебаться в пределах 11-16ºС тепла, в субботу днем воздух прогреется до +26ºС, в воскресенье - до +30ºС.