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Российский Гидрометцентр прогнозирует «невыносимую жару» в Курской области

В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +35 - +37°C, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд


Российский Гидрометцентр прогнозирует «невыносимую жару» в Курской области

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Росгидрометцентр прогнозирует «невыносимую жару» в ряде регионов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни столбики термометров в Черноземье  - в Белгородской, Воронежской и  Курской областях поднимутся до +35 - +37°C, а в Краснодарском крае и Адыгее — до +39°C. Также жаркая погода ждет Сочи и Симферополь: там воздух прогреется до +37°C.

По словам ученого, причиной этого явления станет антициклональный режим, который установился на европейской части России.

Добавим, что по прогнозу «Центрально-Черноземного УГМС», на грядущих выходных в Курской области осадков не ожидается, будет переменная облачность. Ночные температуры будут колебаться в пределах 11-16ºС тепла, в субботу днем воздух прогреется до +26ºС, в воскресенье - до +30ºС.


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