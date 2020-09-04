Российский Гидрометцентр прогнозирует «невыносимую жару» в Курской области

В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +35 - +37°C, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд







Росгидрометцентр прогнозирует «невыносимую жару» в ряде регионов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни столбики термометров в Черноземье - в Белгородской, Воронежской и Курской областях поднимутся до +35 - +37°C, а в Краснодарском крае и Адыгее — до +39°C. Также жаркая погода ждет Сочи и Симферополь: там воздух прогреется до +37°C.По словам ученого, причиной этого явления станет антициклональный режим, который установился на европейской части России.Добавим, что по прогнозу «Центрально-Черноземного УГМС», на грядущих выходных в Курской области осадков не ожидается, будет переменная облачность. Ночные температуры будут колебаться в пределах 11-16ºС тепла, в субботу днем воздух прогреется до +26ºС, в воскресенье - до +30ºС.