В Курской области пьяный селянин застрелил зятя и себя

Трагедия разыгралась минувшим вечером в поселке имени Ленина Советского района







Минувшим вечером в поселке имени Ленина Советского района Курской области разыгралась семейная драма. Ее причиной стал алкоголь, а итогом - две смерти: 47-летнего мужчины и его молодого зятя.Как сообщили в СУ СК России по Курской области, 3 сентября в восьмом часу вечера в дежурную часть позвонила жительница одного из домов, расположенных на улице Ленина. Обеспокоенная селянка сообщила, что ее пьяный супруг закрылся в квартире, включил газ и угрожает свести счеты с жизнью.На место ЧП выехали двое сотрудников полиции. К моменту их прибытия рядом с домом находились звонившая женщина и её 26-летний зять. Один из сотрудников полиции вместе с молодым человеком подошли к дому, чтобы убедиться, что газовый вентиль, расположенный на внешней стене дома перекрыт. В этот момент 47-летний мужчина из окна дома открыл стрельбу из охотничьего ружья. Пуля угодила прямо в молодого парня. Он погиб.В квартире полицейские обнаружили тело стрелявшего селянина с огнестрельным ранением, рядом с мужчиной лежало ружье.Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают следователи. Назначены судебные экспертизы.