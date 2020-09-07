В Курской области стартовала вакцинация против гриппа
Как отмечают Роспотребнадзоре, самое подходящее время сделать прививку
Как отмечает Роспотребнадзор, вакцины зарегистрированы в установленном порядке, безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа, которые по прогнозам будут циркулировать в предстоящий эпидсезон. Оптимальное время проведения прививок против гриппа - период с сентября по ноябрь.
Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ в Курской области стабильна, сообщают в ведомстве, поэтому это самое подходящее время, чтобы обдуманно подойти к вопросу профилактики гриппа и своевременно привить себя и своих детей.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок бесплатно вакцинацию от гриппа имеют право получить:
- дети с 6 месяцев;
- учащиеся 1 – 11 классов;
- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.