В Курской области стартовала вакцинация против гриппа

Как отмечают Роспотребнадзоре, самое подходящее время сделать прививку

В Курскую область поступили первые партии вакцин против гриппа: 161 тысяч доз вакцины для взрослых и 58 тысяч доз для детей. Их уже распределили между медицинскими организациями региона.Как отмечает Роспотребнадзор, вакцины зарегистрированы в установленном порядке, безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа, которые по прогнозам будут циркулировать в предстоящий эпидсезон. Оптимальное время проведения прививок против гриппа - период с сентября по ноябрь.Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ в Курской области стабильна, сообщают в ведомстве, поэтому это самое подходящее время, чтобы обдуманно подойти к вопросу профилактики гриппа и своевременно привить себя и своих детей.В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок бесплатно вакцинацию от гриппа имеют право получить:- дети с 6 месяцев;- учащиеся 1 – 11 классов;- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);- беременные женщины;- взрослые старше 60 лет;- лица, подлежащие призыву на военную службу;- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.