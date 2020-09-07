  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области стартовала вакцинация против гриппа

Как отмечают Роспотребнадзоре, самое подходящее время сделать прививку
В Курской области стартовала вакцинация против гриппа

Читайте также

В Курскую область поступили первые партии вакцин против гриппа: 161 тысяч доз вакцины  для взрослых и 58 тысяч доз для детей. Их уже распределили между медицинскими организациями региона.

Как отмечает Роспотребнадзор, вакцины зарегистрированы в установленном порядке, безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа, которые по прогнозам будут циркулировать в предстоящий эпидсезон. Оптимальное время проведения прививок против гриппа - период с сентября по ноябрь.

Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ в Курской области стабильна, сообщают в ведомстве, поэтому это самое подходящее время, чтобы обдуманно подойти к вопросу профилактики гриппа и своевременно привить себя и своих детей.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок бесплатно вакцинацию от гриппа имеют право получить:

- дети с 6 месяцев;

- учащиеся 1 – 11 классов;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

- беременные женщины;

- взрослые старше 60 лет;

- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске водитель на "зебре" сбил женщину с ребенком на руках и скрылся

В Курской области подтверждено еще 24 случая коронавируса

Курская область. Медики, отправившие живую пациентку в морг, наказаны

После празднования Дня города ремонт на Театральной площади в Курске переделают

Курский «Авангард» сыграл вничью с «Сахалином»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске