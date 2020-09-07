  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области полицейским пришлось убеждать селянку, что она стала жертвой мошенников

Девушка уверена, что заработала на биржевой электронной площадке и до сих пор ждет свои деньги
В Курской области полицейским пришлось убеждать селянку, что она стала жертвой мошенников

Читайте также

В Глушковском районе Курской области в полицию обратилась девушка - она подозревает в хищении представителя службы безопасности одного из банков.

Селянка нашла в интернете информацию о заработке на биржевой электронной площадке и перечислила на указанные счета два платежа. Через некоторе время с ней связались представители "бизнеспроекта" и сообщили о том, что она стала обладательницей многомиллионной прибыли. Однако, чтобы получить эту сумму, нужно было перевести определенный процент. Девушка поверила незнакомцам. 

После ей вновь позвонили и представились уже работником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что в банке обратили внимание на крупную сумму денег появившуюся на счете девушки и намерены провести проверку. Ей грозит большой штраф. Если его не оплатить, то счет заблокируют.  

Селянка, возмущенная таким заявлением, обратилась в полицию с жалобой. Правоохранители, разобравшись в ситуации, сообщили девушке, что обе эти истории – обман. На ее счету уже несколько дней нет денег - девушка перечислила мошенникам более 500 тысяч рублей. Однако селянка до сих пор не верит в это и ждет обещанные проценты от вложений на бирже.

Как установили полицейские, номер телефона и биржевая площадка зарегистрированы за рубежом. Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

В региональном УМВД отметили, что эта девушка работает в юридическом отделе государственного учреждения. В этой организации полицейские системно проводили профилактические беседы о том, как не стать жертвой мошенников. Однако, не все люди прислушиваются к советам сотрудников органов внутренних дел, продолжая верить преступникам. При этом на кону стоят сотни тысяч рублей…

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют похолодание и дожди

В курской деревне из-за несанкционированного подключения к электросети погиб пенсионер

Движение КВН в Курске будут развивать на гранты от Росмолодежи

На четырех центральных улицах Курска на три дня отключат горячую воду

Финансовая система Курской области входит в десятку лучших в России

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске