Деньги в основном ушли на то, что у нас останется для дальнейшего использования

Празднование Дня города обошлось курской казне почти в 5 миллионов рублей. Такие цифры озвучили сегодня на еженедельном оперативном совещании в Доме Советов. Деньги, как отметил мэр, в основном ушли на то, что у нас останется для дальнейшего использования. Например, на флаги, которыми украшали практически все мосты. Кроме этого, было организовано множество площадок, пришлось потратиться на средства дезинфекции и подобные вещи для безопасности курян. А выступления артистов и салют в этот раз оплатили спонсоры.