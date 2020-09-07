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Празднование Дня города обошлось курской казне почти в 5 миллионов рублей

Деньги в основном ушли на то, что у нас останется для дальнейшего использования
Празднование Дня города обошлось курской казне почти в 5 миллионов рублей

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Празднование Дня города обошлось курской казне почти в 5 миллионов рублей. Такие цифры озвучили сегодня на еженедельном оперативном совещании в Доме Советов. Деньги, как отметил  мэр, в основном ушли на то, что у нас останется для дальнейшего использования. Например, на флаги, которыми украшали практически все мосты. Кроме этого, было организовано множество площадок, пришлось потратиться на средства дезинфекции и подобные вещи для безопасности курян. А выступления артистов и салют в этот раз оплатили спонсоры.

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