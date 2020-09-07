Финансовая система Курской области входит в десятку лучших в России

ТАКТ». Также на слушаниях поднимался вопрос о присвоении курскому аэропорту имени одного из известных земляков.В стенах Курской областной Думы состоялись публичные слушания об исполнении регионального бюджета за 2019 год. Среди ключевых моментов – наличие профицита – 382 миллиона рублей, а также существенное увеличение финансирования таких сфер, как образование, медицина и социальная политика, сообщает телеканал «
При составлении бюджета Курской области на 2019 год планировалась доходная часть в размере 54 миллиарда, а расходная 55 миллиардов. Но в течение прошлого года четыре раза вносились коррективы, в связи с поступлением трансфертов. Таким образом, в отчете об исполнении главного финансового документа области, который был зачитан на публичных слушаниях в региональном парламенте, значатся совсем другие суммы. Так, бюджет исполнен по доходам на 65 миллиардов, а по расходам на 64 миллиарда с лишним. Имеется профицит.
Людмила Дремова, заместитель председателя Общественной палаты Курской области:
«Плановый период на 2019 год мы планировали с условиями профицита. И мы получили его – свыше 300 миллионов рублей. Это наш задел на 2020 год, который оказался достаточно сложным, и сегодня мы говорим о том, что такие заделы помогают нашей экономике в целом»
В общественной палате Курской области отмечают - в прошлом году финансовая система региона работала устойчиво, и оправдала свое нахождение в списке 10 лучших финансовых систем страны. Так, область реализовала все 27 государственных программ. Кроме того, отметил председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов, после уточнений бюджета существенно увеличилось финансирование ключевых сфер.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Мы увеличили за это время финансирование образования – более 16 миллиардов, плюсом миллиард 800 миллионов добавилось. Мы увеличили финансирование здравоохранения – 5 миллиардов 900 миллионов. Тоже полтора миллиарда плюсом»
Также увеличилось финансирование социальной политики – по итогу выделено более 16 миллиардов. Таким образом, Курская область выполнила обязательства в социальной сфере.
Еще один вопрос, который рассматривался на публичных слушаниях – присвоению курскому аэропорту имени одного из известных земляков. Общественной палатой сейчас утвержден список из 10 фамилий. Далее предстоит голосование.
Людмила Дремова, заместитель председателя Общественной палаты Курской области:
«Сюда входят такие фамилии наших известных земляков, как Щепкин, Свиридов, Дейнека, Гуревич, Хрущев. И мы говорим о том, что с присвоением такого имени нашему Курскому аэропорту, мы сможем получить деньги из федерального бюджета на его развитие».
Финансовая система Курской области входит в десятку лучших в России
В стенах Курской областной Думы состоялись публичные слушания об исполнении регионального бюджета за 2019 год