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Лента новостей / В регионе

В курской деревне из-за несанкционированного подключения к электросети погиб пенсионер

Сообщается также, что мужчина злоупотреблял спиртным
В курской деревне из-за несанкционированного подключения к электросети погиб пенсионер

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5 сентября в деревне Верхние Халчи Фатежского района Курской области сгорел жилой дом. ЧП случилось примерно в одиннадцатом часу вечера. 

В результате пожара погиб 63-летний хозяин дома. Сейчас проводится доследственная проверка. как удалось установить следователям, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Возгорание дома, предположительно, могло произойти из-за несанкционированного подключения к электросети.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном СУ СК России.
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