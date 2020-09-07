В курской деревне из-за несанкционированного подключения к электросети погиб пенсионер
Сообщается также, что мужчина злоупотреблял спиртным
В результате пожара погиб 63-летний хозяин дома. Сейчас проводится доследственная проверка. как удалось установить следователям, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Возгорание дома, предположительно, могло произойти из-за несанкционированного подключения к электросети.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном СУ СК России.