В курской деревне из-за несанкционированного подключения к электросети погиб пенсионер

Сообщается также, что мужчина злоупотреблял спиртным

5 сентября в деревне Верхние Халчи Фатежского района Курской области сгорел жилой дом. ЧП случилось примерно в одиннадцатом часу вечера.В результате пожара погиб 63-летний хозяин дома. Сейчас проводится доследственная проверка. как удалось установить следователям, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Возгорание дома, предположительно, могло произойти из-за несанкционированного подключения к электросети.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном СУ СК России.